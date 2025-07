Xiaomi 15 en 15 Ultra Ontvangen Android 16-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de vlaggenschip-smartphone van Xiaomi. De Chinese fabrikant rolt nu namelijk de Android 16-update uit naar de Xiaomi 15 en de Xiaomi 15 Ultra.

Ben jij in het bezit van een Xiaomi 15 of Xiaomi 15 Ultra, dan raden we aan om even te controleren of er een nieuwe update voor jouw toestel klaarstaat. Xiaomi heeft nu namelijk versie 2.0.218.0 van HyperOS uitgerold, dat is gebaseerd op Android 16. De update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee en installeert de beveiligingspatch van juli 2025.

Na de installatie van de update ben jij weer wat beter beschermd tegen kwaadwillenden en kun je gebruikmaken van vernieuwde widgets, Live Updates op het vergrendelscherm, een verbeterde fotokiezer en meer privacy-opties. De update rolt in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de HyperOS 2.0.218.0-update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Xiaomi 15 (Ultra).

via [droidapp]