Xiaomi 15 (Ultra) Vanaf Nu Te Koop In Nederland

Xiaomi heeft de Xiaomi 15 en de Xiaomi 15 Ultra tijdens de MWC aangekondigd voor de Europese markt. De high-end smartphones zijn per direct in Nederland en België verkrijgbaar voor een adviesprijs van 999 euro en 1499 euro.

Een aantal dagen geleden introduceerde Xiaomi de Xiaomi 15 Ultra voor de Chinese markt, maar nu is de nieuwe vlaggenschip-smartphone ook al in Europa verkrijgbaar. Xiaomi heeft de smartphones uitgerust met een krachtige processor, een degelijke accu en een goede camera-setup.

De reguliere Xiaomi 15 beschikt over een 6,36-inch OLED-scherm met een maximale verversingssnelheid van 120Hz, een resolutie van 2670×1200 pixels en een piekhelderheid van 3200cd/m². Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon 8 Elite-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 5240mAh accu met ondersteuning voor 90W bekabeld laden en 50W draadloos laden. Voorop beschikt de smartphone over een 32MP selfie-camera en achterop over een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een 10MP telelens met 3x optische zoom.

De Xiaomi 15 Ultra heeft een iets groter scherm met een formaat van 6,73-inch en een resolutie van 3200×1440 pixels. Intern vinden we opnieuw een Snapdragon 8 Elite-processor, maar dan in combinatie met 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. De accu is iets groter (5410mAh) en heeft ondersteuning voor 90W bekabeld laden en 80W draadloos laden. Daarnaast beschikt de Ultra over een vierdubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens, een 50MP telelens met 3x optische zoom en een 200MP telelens met 4,3x optische zoom.

Beide smartphones draaien op Android 15 met de HyperOS 2.0-schil. De reguliere Xiaomi 15 is verkrijgbaar in de kleuren Zwart, Wit en Groen voor 999 euro (12GB + 256GB) of 1099 euro (12GB + 512GB). De Xiaomi 15 Ultra met 16GB RAM en 512GB ROM is verkrijgbaar in de kleuren Zwart, Wit en Zilver Chroom voor 1499,90 euro. Tot 31 maart kun je profiteren van een promotie waarbij je gratis een tablet of oordopjes krijgt. Ook kunnen nieuwe klanten een 150 euro couponcode aanvragen.