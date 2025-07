Specificaties Van HMD Pulse 2-serie Uitgelekt

HMD werkt aan een opvolger van de voordelige HMD Pulse. In het geruchtencircuit zijn nu de vermoedelijke specificaties van de HMD Pulse 2 uitgelekt. De smartphone krijgt een betere chipset en een soepeler scherm.

De specificaties van de HMD Pulse 2 zijn gedeeld door de bron HMD_Meme’s. Volgens deze bron bestaat de Pulse 2-serie weer uit drie toestellen. De reguliere HMD Pulse 2 krijgt een 6,67-inch LCD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een iets snellere Unisoc T7200-chip en opnieuw 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 13MP hoofdcamera en een 8MP selfie-camera. De Pulse 2 krijgt volgens de geruchten dus slechts een kleine upgrade.

De HMD Pulse 2 Plus lijkt veel op de reguliere Pulse 2, maar beschikt over een 50MP hoofdlens en 6GB werkgeheugen. Hierdoor is dit model iets meer geschikt om mee te multitasken en kun je wat mooiere foto’s maken.

De HMD Pulse 2 Pro is de krachtigste van de drie en beschikt over een 6,7-inch LCD-scherm met een snellere 120Hz verversingssnelheid, een krachtigere Unisoc T7250-chipset, 6GB of 8GB werkgeheugen, tot 256GB opslagruimte, een 50MP selfie-camera, een 50MP hoofdcamera, een macrolens en een dieptesensor. De smartphone kan met 20W snelladen.

Releasedatums en adviesprijzen ontbreken nog, maar de huidige HMD Pulse, Pulse Plus en Pulse Pro verschenen op de markt voor 139, 159 en 179 euro.

via [androidplanet]