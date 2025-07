“Tecno Phantom Ultimate G Fold Concept Is Dunste Tri-fold”

Verschillende fabrikanten werken aan een zogeheten tri-fold, een vouwbare smartphone met twee scharnieren in plaats van één. Tecno claimt nu dat het bedrijf met de “Tecno Phantom Ultimate G Fold Concept” de eigenaar is van de dunste tri-fold smartphone.

Huawei is op dit moment de enige fabrikant die een tri-fold op de markt heeft gebracht, maar Samsung zal waarschijnlijk over niet al te lange tijd ook een tri-fold op de markt brengen. Samsung is echter niet de enige fabrikant die aan een tri-fold werkt. Het bedrijf Tecno heeft namelijk de Phantom Ultimate G Fold Concept geïntroduceerd.

De Tecno Phantom Ultimate G Fold Concept is al de tweede tri-fold die Tecno heeft aangekondigd, maar zowel de eerdere Tecno Ultimate 2 als de nieuwe Phantom Ultimate G Fold Concept zijn nog niet verkrijgbaar. Beide smartphones lijken dan ook vooral bedoeld om te laten zien wat Tecno kan maken. Het vouwmechanisme van de Tecno Phantom Ultimate G Fold Concept werkt anders dan die van de Huawei Mate XT Ultimate en werkt vermoedelijk net zo als de aankomende tri-fold van Samsung. De onderstaande video laat goed zien hoe het vouwmechanisme van de Tecno Phantom Ultimate G Fold Concept werkt.

De smartphone zou opengevouwen 3,49 millimeter dun zijn en beschikken over een 9,49-inch scherm met minimale vouwranden en een 5000mAh accu. Dichtgevouwen is de smartphone 11,49 millimeter dik. De tri-fold van Tecno is zowel opengevouwen als dichtgevouwen dunner dan de Mate XT Ultimate van Huawei. Vermoedelijk zal Tecno de Phantom Ultimate G Fold Concept tijdens de Mobile World Congress 2026 aan het publiek tonen.

via [AW]