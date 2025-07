Google Deelt Teaser Voor Pixel 10

Google zal volgende maand de Pixel 10-serie introduceren, maar de fabrikant heeft nu alvast een teaser gedeeld waarop de vlaggenschip-smartphone te zien is. De Google Pixel 10 ziet er vrijwel hetzelfde uit als de Pixel 9.

Mishaal Rahman heeft de teaser gevonden in de online Google Store. Mogelijk gaat het om de Amerikaanse Google Store, want in de Nederlandse Google Store is de teaser nog niet te vinden. In de onderstaande video zien we de grijsblauwe versie van de Pixel 10. Het valt op dat de Pixel 10 dezelfde ovaalvormige camera-module krijgt als de huidige Pixel 9. Ook de fysieke knoppen zitten op dezelfde locatie.

Google just shared its first official look at the Pixel 10! pic.twitter.com/NZCFHQr7H1 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 21, 2025

Volgens eerdere geruchten krijgen de Pixel 10-smartphones dezelfde adviesprijzen mee als de toestellen in de Pixel 9-serie. De officiële introductie zal op 20 augustus plaatsvinden tijdens een Made By Google-event in New York. De Pixel 10-serie bestaat uit de reguliere Pixel 10, de Pixel 10 Pro, de Pixel 10 Pro XL en de vouwbare Pixel 10 Pro Fold.

via [tweakers]