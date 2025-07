Fairphone 6 Ontvangt Juni-update

Fairphone heeft een nieuwe update uitgerold naar de Fairphone 6. Het gaat om een nieuwe beveiligingsupdate die niet alleen een beveiligingspatch installeert, maar ook een aantal bugs oplost.

Gebruikers van de Fairphone 6 krijgen via de nieuwste update een aantal verbeteringen aangeboden. Zo installeert de update onder andere de beveiligingspatch van juni 2025. Deze patch bestaat uit enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem, waardoor jij weer wat beter beschermd bent tegen malafide activiteiten.

Naast beveiligingsverbeteringen brengt de update ook een oplossing met zich mee voor een bug dat vertraging veroorzaakte bij het afspelen van video’s via een Bluetooth-verbinding. Daarnaast is een probleem opgelost die problemen veroorzaakte met de bediening van audio via Bluetooth. Als laatste zegt Fairphone verbeteringen te hebben doorgevoerd voor de User Interface en de werking van uitgaande RTT-gesprekken.

Fairphone 6

De Fairphone 6 is de nieuwste smartphone van de Nederlandse fabrikant. De smartphone verscheen vorige maand op de markt voor 599 euro en beschikt over een 6,31-inch OLED-scherm met een resolutie van 2484×1116 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4425mAh accu, een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 13MP ultragroothoeklens. Net als alle andere smartphones van Fairphone is de Fairphone 6 zeer heel eenvoudig zelf te repareren. Fairphone belooft daarnaast tot minstens 2033 software-updates uit te rollen.

via [droidapp]