Fairphone 6 Officieel Aangekondigd Voor 599 Euro

Fairphone heeft deze week de zesde generatie van zijn smartphone aangekondigd. De Fairphone 6 is iets compacter en krijgt een adviesprijs mee van 599 euro. Dit is 100 euro voordeliger dan zijn voorganger.

Net als alle voorgaande smartphones van de Nederlandse fabrikant is de Fairphone 6 een duurzame en eenvoudig te repareren smartphone. Volgens Fairphone is de nieuwe smartphone nu nog repareerbaarder en moet de gebruiker zelf in staat zijn om twaalf verschillende onderdelen te vervangen.

De Fairphone 6 beschikt over een 6,31-inch OLED-scherm met een resolutie van 2484×1116 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB uitbreidbare opslagruimte, een iets grotere 4425mAh accu, een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 13MP ultragroothoeklens. De smartphone weegt 193 gram en meet 156,5×73,3×9,6mm.

Aan de zijkant vinden we een felgele knop waarmee je snel kunt wisselen tussen een volledige smartphone-modi en een minimalistische modus. Op deze manier voorkom je afleiding door meldingen en bepaalde applicaties wanneer je bijvoorbeeld in een vergadering zit.

De smartphone kost 599 euro en is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en groen. De Fairphone 6 draait uit de doos op Android 15 en Fairphone belooft dat reserveonderdelen in ieder geval tot 2033 beschikbaar zijn. Ook kunnen gebruikers tot die tijd rekenen op software-ondersteuning.