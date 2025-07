“In Deze Kleuren Verschijnt De Google Pixel 10 Pro Op De Markt”

De officiële introductie van de Google Pixel 10-serie zal op 20 augustus plaatsvinden, maar we krijgen al steeds meer te weten over de high-end smartphones. Zo deelde Google zelf al een teaser en weten we nu ook in welke kleuren de Pixel 10 waarschijnlijk op de markt verschijnt.

De website Android Headlines heeft gedeeld in welke kleuren de reguliere Google Pixel 10 straks verkrijgbaar is. Volgens de bron verschijnt de smartphone op de markt in de kleuren zwart, felblauw, lichtblauw en geelgroen. De kleur porselein, die de afgelopen jaren wel beschikbaar was, lijkt te verdwijnen. Ook zien we geen roze variant van de Pixel 10.

Het is onduidelijk of de Google Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL in dezelfde kleuren op de markt verschijnen als de reguliere Pixel 10. De verschillende toestellen in de Pixel 9-serie zijn wel in dezelfde kleuren uitgebracht, dus de kans is wel groot. Google deelde zelf eerder al een teaser die laat zien dat de Pixel 10 Pro erg veel lijkt op zijn voorganger. In de teaser zien we de lichtblauwe uitvoering.

Specificaties en prijzen van de Pixel 10-toestellen doken eerder ook al op in het geruchtencircuit.

via [androidplanet]