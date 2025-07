Realme 15 en 15 Pro Officieel Aangekondigd

Realme, een dochtermerk van Oppo heeft de Realme 15 en de Realme 15 Pro aangekondigd. Wij zetten alle details over de aantrekkelijk geprijsde smartphones in dit artikel op een rijtje.

Realme heeft zowel de Realme 15 als Realme 15 Pro voorzien van een 6,8-inch OLED-scherm met een zeer hoge verversingssnelheid van 144Hz. Ook beschikken beide modellen over een zeer grote 7000 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen. Ondanks de grote accu is de Realme 15 Pro 7,69 mm dun. De reguliere Realme 15 maakt gebruik van een Dimensity 7300+ chipset, terwijl de Realme 15 Pro is uitgerust met een krachtigere Snapdragon 7 Gen 4-chipset.

De Realme 15 Pro beschikt over een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP selfie-camera. De Realme 15 heeft ook een 50MP hoofdlens en een 50MP selfie-camera, maar de groothoeklens heeft een 8MP resolutie.

De Realme 15 met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte kost omgerekend ongeveer 240 euro. De Realme 15 Pro krijgt een vanafprijs mee van omgerekend 286 euro en beschikt over maximaal 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. We hebben nog geen informatie over een Nederlandse lancering, maar als de smartphones naar Nederland komen zullen de adviesprijzen vanwege de belastingen en import kostenhoger bij ons hoger uitvallen.

via [droidapp]