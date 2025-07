Beelden En Specificaties Van Samsung Galaxy A17 Gelekt

Samsung werkt aan een opvolger van de Galaxy A16 en in het geruchtencircuit zijn nu zowel beelden als specificaties van de smartphone opgedoken. De Samsung Galaxy A17 krijgt een vergelijkbaar design als zijn voorganger.

De Samsung Galaxy A16 verscheen in november op de markt, dus we verwachten dat de Galaxy A17 dit jaar ook rond die tijd op de markt verschijnt. De bron Android Headlines heeft nu echter al een aantal beelden gedeeld die zowel de voor- als achterkant van de Galaxy A17 laten zien. Qua uiterlijk lijkt de Galaxy A17 veel op zijn voorganger, maar we zien dat de camera-module een iets ander design heeft gekregen. De drie lenzen zijn namelijk in een module geplaatst, terwijl de Galaxy A16 aan de achterzijde drie losse lenzen heeft.

Volgens de geruchten meet de Galaxy A17 net als zijn voorganger 164,4 x 77,9 x 7,9 millimeter. Het AMOLED-scherm is 6,7-inch groot en intern vinden we een Exynos 1380-chipset, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

