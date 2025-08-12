Xiaomi Redmi 15 Met 7000 mAh Accu Aangekondigd

Xiaomi heeft weer een nieuwe aantrekkelijk geprijsde smartphone uitgebracht. Het gaat om de Xiaomi Redmi 15, die ondersteuning heeft voor 5G en beschikt over een zeer grote 7000 mAh accu. De smartphone krijgt in Nederland een adviesprijs mee van 229 euro.

De Xiaomi Redmi 15 5G is ideaal voor mensen die niet te veel geld willen uitgeven voor een nieuwe smartphone met een zeer lange accuduur. De Redmi 15 5G beschikt over een 6,9-inch Full-HD+ scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 6s Gen 3-processor, 4GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens.

De accu heeft een capaciteit van maar liefst 7000 mAh. De meeste smartphones hebben een accucapaciteit van zo’n 5000 mAh, dus je kunt er van uitgaan dat de Xiaomi Redmi 15 5G lang mee gaat op één acculading. De accu heeft ondersteuning voor 33W snelladen en 18W omgekeerd laden. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Ripple Green, Titan Gray en Midnight Black voor een adviesprijs van 229 euro (4GB + 128GB).