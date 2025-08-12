Samsung Galaxy S24-serie Ontvangt Augustus-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de smartphones in de Samsung Galaxy S24-serie. De update installeert de nieuwste beveiligingspatch, maar lijkt ook enkel andere wijzigingen met zich mee te brengen.

Gebruikers van de Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ en Galaxy S24 Ultra ontvangen allemaal de beveiligingsupdate van augustus 2025. Deze update bestaat uit enkele tientallen patches voor kwetsbaarheden in Android OS en de One UI-schil. Na de installatie van de update ben jij weer wat beter beschermd tegen malafide activiteiten.

Het valt op dat de update maar liefst 484MB groot is. Dit doet vermoeden dat de update meer met zich meebrengt dan alleen de beveiligingspatch van augustus. Mogelijk bestaat de update ook uit enkele bugfixes en stabiliteitsverbeteringen, maar details hierover kunnen we niet vinden in de changelog.

Updates rollen doorgaans in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op jouw smartphone.

via [droidapp]