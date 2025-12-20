Xiaomi Werkt Aan Smartphone Met 10.000 mAh Accu

Xiaomi werkt aan een nieuwe smartphone, die is uitgerust met een 10.000 mAh accu, aldus de geruchten. Ondanks de hoge accucapaciteit heeft de smartphone een dunne behuizing.

De afgelopen tijd zien we veel smartphones op de markt verschijnen die beschikken over een stuk hogere accucapaciteit dan de gebruikelijke 5000 mAh. Zo beschikt de OnePlus 15 bijvoorbeeld over een 7400 mAh accu en de Oppo Find X9 Pro over een 7500 mAh accu. Xiaomi zou nog een stap verder willen gaan door een smartphone te introduceren met een 10.000 mAh accu. De smartphone zou slechts 8,5 millimeter dik zijn en de accu kan met 100W snelladen. Meer details over de smartphone hebben we nog niet.

Xiaomi is niet de enige fabrikant die een smartphone met een 10.000 mAh accu op de markt wil brengen. Ook Honor werkt aan een smartphone met 10.000 mAh accu en 100W laden. De smartphone heet “Honor Win” en beschikt over high-end specificaties. Zo is de Pro-versie uitgerust met een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor.

Het is nog onduidelijk of de Xiaomi-smartphone high-end specs krijgt en onder welke naam de smartphone op de markt verschijnt. Het is mogelijk dat Xiaomi de smartphone onder de Poco- of Redmi-serie uitbrengt.

via [droidapp]