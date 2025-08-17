Gerucht: Xiaomi 16 (Pro) Krijgt Veel Betere Selfie-camera

We moeten nog meer dan een maand wachten op de officiële introductie van de Xiaomi 16 en Xiaomi 16 Pro, maar geruchten over de vlaggenschip-smartphones duiken nu steeds vaker op. Volgens de laatste berichten krijgt de selfie-camera van de smartphone een flinke upgrade.

Volgens een Chinese bron krijgt de Xiaomi 16 een veel betere selfie-camera met een 50MP resolutie. Deze camera heeft ondersteuning voor 4K opnames met 60 fps en auto focus. Daarnaast heeft de selfie-camera een breed gezichtsveld, zodat je meer mensen in frame kunt krijgen.

De bron heeft ook informatie gedeeld over de rear-camera. De hoofdcamera krijgt naar verwachting een 1/1.3-inch type sensor met een 50MP resolutie. De Xiaomi 16 Pro heeft een ToF-sensor en ondersteuning voor het maken van Ultra HDR foto’s. Daarnaast krijgt de smartphone een grotere accu en een krachtigere Snapdragon Elite 2-processor.

Naar verwachting zal de officiële “Chinese” introductie van de Xiaomi 16-serie eind september plaatsvinden.

