Gerucht: “Google Pixel 10 Pro Fold Kost 1899 Euro En Krijgt IP68-rating”

Google zal de Pixel 10-serie, inclusief de vouwbare Pixel 10 Pro Fold op 20 augustus officieel introduceren. Volgens de laatste geruchten krijgt de Google Pixel 10 Pro Fold een stof- en waterdichte behuizing en verschijnt de smartphone op de markt voor een adviesprijs van 1899 euro.

De Google Pixel 10 Pro Fold krijgt waarschijnlijk dezelfde adviesprijs als zijn voorganger, aldus Roland Quandt van WinFuture. Google zal de smartphone over twee dagen introduceren, maar we moeten volgens eerdere berichten nog tot oktober wachten voordat de Pixel 10 Pro Fold op de markt verschijnt. De reguliere Pixel 10-smartphones verschijnen wel vlak na de introductie op de markt.

De bron schrijft verder dat de Pixel 10 Pro Fold een IP68-rating krijgt. Dit wil zeggen dat de smartphone zowel water- als stofdicht is. De huidige Pixel 9 Pro Fold heeft een IPX8-rating en is dit ook waterdicht, maar niet stofdicht.

Roland Quandt claimt verder dat de Pixel 10 Pro Fold intern is uitgerust met een Tensor G5-processor, een grotere 5015mAh accu, 256GB tot maximaal 1TB opslagruimte, 16GB werkgeheugen, een 48MP hoofdlens en een 8-inch scherm met een resolutie van 2152×2076 pixels. Na de officiële introductie op 20 augustus zetten wij alle details voor jullie op een rijtje.

