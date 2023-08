Gelekte Render Toont “Motorola Edge 2023”?

Op het internet is een render opgedoken van een onaangekondigde Motorola-smartphone. Om welke toestel het precies gaat is onduidelijk, maar vermoedelijk gaat het om een nieuwe Motorola Edge-smartphone.

De onderstaande afbeelding is gelekt door de website Pricebaba. De bron noemt de naam Edge 2023, maar qua uiterlijk heeft de smartphone redelijk veel weg van de Edge 40. Het is dus ook mogelijk dat het gaat om de opvolger van de Motorola Edge 40.

De renders tonen een groot scherm met lichtgebogen zijkanten en een in-display vingerafdrukscanner. Aan de achterkant zien we een dubbele rear-camera met een dubbele LED-flitser. Specificaties van de Motorola Edge 2023 of een releasedatum hebben we nog niet. Zodra we meer informatie hebben delen wij dat in een nieuwe artikel.

via [androidplanet]