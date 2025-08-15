OnePlus Pad Lite Nu In Nederland Verkrijgbaar Voor 229 Euro

De OnePlus Pad Lite, een voordelige tablet van de Chinese fabrikant OnePlus, is nu in Nederland te koop voor een aantrekkelijke adviesprijs van 229 euro. De tablet beschikt over een 11-inch scherm en is te koop via verschillende webwinkels.

OnePlus heeft de OnePlus Pad Lite begin juli al geïntroduceerd, maar we moesten in Nederland nog even wachten op de release. De tablet is nu verkrijgbaar voor 229 euro en beschikt over een 11-inch 90Hz LCD-scherm (1920×1200 pixels), een MediaTek Helio G100-processor, een 9340 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5MP selfie-camera en een 5MP hoofdcamera. De lichtblauwe behuizing van de OnePlus Pad Lite is 7,39 millimeter dun en de tablet weegt 530 gram.

De reguliere WiFi-only uitvoering beschikt over 6GB werkgeheugen, maar de fabrikant heeft ook een LTE (4G)-versie uitgebracht met 8GB werkgeheugen. Je kunt de OnePlus Pad Lite kopen via Bol.com, Coolblue, Mediamarkt en andere grote webwinkels.

