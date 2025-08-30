Honor Magic V5 In Europa Uitgebracht Voor 1999 Euro

Honor heeft zijn nieuwste vouwbare smartphone uitgebracht in Europa. Als je van plan bent om de smartphone te kopen moet je wel flink in de buidel tasten. De Honor Magic V5 krijgt namelijk een adviesprijs mee van 1999 euro.

Net als de Samsung Galaxy Z Fold 7 is de Honor Magic V5 met een dikte van nog geen 9mm opvallend dun. Met een gewicht van 217 gram is de smartphone ook niet gek zwaar. De smartphone beschikt over een 7,95-inch hoofdscherm en een 6,43-inch cover-scherm. Beide schermen hebben een 120Hz verversingssnelheid. De accu heeft een hoge capaciteit van 5820 mAh en kan met 66W bekabeld laden en 50W draadloos laden.

De Honor Magic V5 beschikt verder over een Snapdragon 8 Elite-processor, 16GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte, twee 20MP selfie-camera’s en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 64MP periscooplens met 3x optische zoom. De smartphone draait op Android 15 met de MagicOS-schil en kan rekenen op zeven jaar softwareondersteuning.

In Nederland kost de Honor Magic V5 maar liefst 1999 euro. Wel krijg je bij Belsimpel tijdelijk 300 euro korting en een Honor Magic Pen cadeau.