Oppo Reno 14-serie Officieel Aangekondigd

Oppo heeft drie nieuwe smartphones aangekondigd voor in de Reno 14-serie. De Oppo Reno 14, Reno 14 F en Reno 14 FS zijn mid-range smartphones met een adviesprijs van 399 tot 599 euro.

De Oppo Reno 14-serie is officieel geïntroduceerd. Oppo plaatst de Reno 14 in het hoge mid-range segment en de smartphone beschikt over een glazen behuizing met een aluminium frame. De Reno 14 heeft een 6,59-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2760 x 1256 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. De smartphone maakt gebruik van een MediaTek Dimensity 8350-processor met 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen, een 50MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 50MP telelens met 3.5x optische zoom.

Oppo heeft ook de voordeligere Oppo Reno 14 F aangekondigd. Dit model beschikt over een 6,57-inch AMOLED-scherm met een resolutie 2372 x 1080 pixels, een Snapdragon 6 Gen 1-processor, een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De Reno 14F is uitgerust met 8GB RAM en 256GB ROM, maar Oppo heeft ook de Reno 14FS met 12GB RAM en 512GB ROM aangekondigd. Op het werkgeheugen en opslagruimte na beschikken de Reno 14 F en FS over dezelfde specificaties.

De reguliere Oppo Reno 14 (256GB) krijgt een adviesprijs mee van 599 euro. Voor de uitvoering met 512GB opslagruimte betaal je 649 euro. De Oppo Reno 14 F kost 399 euro en de Reno 14 FS kost 449 euro.