Motorola Introduceert Edge 60 Neo en Moto G06 Power Met 7000 mAh Accu

Motorola heeft tijdens de IFA-beurs drie nieuwe smartphones geïntroduceerd. We maken kennis met de Moto G06, de Moto G06 Power en de Edge 60 Neo. De Moto G06 Power beschikt onder andere over een 7000 mAh accu, waardoor de smartphone tot tweeënhalve dag meegaat op één acculading.

Motorola Edge 60 Neo

De Motorola Edge 60 Neo is de duurste van de drie nieuwe smartphones en relatief compact. De Edge 60 Neo beschikt over een 6,36-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een 3000 nits piekhelderheid. De behuizing heeft een MIL STD810H-certificering en IP68/69-rating. Dit wil zeggen zat de smartphone waterdicht is en tegen een stootje kan.

Intern vinden we een Dimensity 7400-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 68W snelladen en 15W draadloos laden. De camera-setup bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens, een 10MP telelens en een 32MP selfie-camera. De Edge 60 Neo verschijnt op de markt in de kleuren grijs, lichtblauw en rood.

Motorola G06 (Power)

Motorola heeft ook de voordelige Moto G06 en G06 Power geïntroduceerd. Beide smartphones beschikken over een 6,88-inch scherm en een 50MP hoofdcamera. De Power-editie heeft echter een extra grote 7000 mAh accu met ondersteuning voor 18W laden, terwijl de reguliere G06 een 5200mAh accu heeft en slechts met 10W kan opladen.

De budget-smartphones zijn verder voorzien van een MediaTek Helio G81 Ultra-processor, een 8MP selfie-camera, maximaal 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De Moto G06 (Power) draait uit de doos op Android 15, maar ontvangt geen nieuwe OS-updates en slechte twee jaar beveiligingsupdates.

Alle drie de smartphones verschijnen dit najaar op de markt. De reguliere Moto G06 krijgt een adviesprijs mee van 129,99 euro, de Moto G06 Power kost 139,99 euro en voor de Edge 60 Neo betaal je 399,99 euro.