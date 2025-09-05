Samsung Galaxy S25 FE Officieel Aangekondigd

Samsung heeft deze week niet alleen de Galaxy Tab S11-serie geïntroduceerd, maar ook de Galaxy S25 FE. De FE-versie is een goedkoper model voor in de Galaxy S25-serie en krijgt een adviesprijs mee van 749 euro.

De Samsung Galaxy S25 FE beschikt over een iets oudere Exynos 2400-processor. Dit is dezelfde processor als in de Galaxy S24 en S24+. Ook is de hoeveelheid werkgeheugen en opslagruimte kleiner dan die van de reguliere Galaxy S25-modellen. De Galaxy S25 FE beschikt namelijk over 8GB RAM en 128GB of 256GB ROM.

Ten opzichte van de Galaxy S24 FE heeft de accu een iets hogere capaciteit van 4900 mAh. Ook kan de accu met 45W snelladen, in plaats van 25W. De smartphone heeft daarnaast ondersteuning voor 15W draadloos laden. De camera-setup blijft grotendeels gelijk, maar de selfie-camera krijgt wel een upgrade. De Galaxy S25 FE beschikt namelijk over een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens, een 8MP telelens met 3x optische zoom en een 12MP selfie-camera.

De Galaxy S25 FE met 128GB opslagruimte krijgt een adviesprijs mee van 749 euro. De versie met 256GB opslagruimte krijgt een adviesprijs mee van 809 euro. We verwachten echter dat de prijzen snel zullen dalen, aangezien je de reguliere Galaxy S25 inmiddels al voor minder geld in huis kunt halen.