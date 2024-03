Beelden En Specificaties Van Motorola Edge 50 Pro Gelekt

Op het internet zijn beelden en specificaties van de Motorola Edge 50 Pro opgedoken. De Edge 50 Pro is een krachtige high-end smartphone met een wat subtielere camera-module en een 6,7-inch 165Hz scherm.

Op de renders zien we de Motorola Edge 50 Pro in de kleuren matzwart, matpaars en gebroken wit. De witte uitvoering heeft een soort geborsteld patroon aan de achterzijde. In de linkerbovenhoek zien we een vierkante camera-module die geleidelijk overloopt in de behuizing. Hierin zitten drie lenzen en een grote led-flitser. Volgens de geruchten gaat het om een 50MP hoofdlens en een telelens met 6x zoom.

Het 165Hz scherm is 6,7-inch groot en is aan de zijkanten licht gebogen. Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 3-processor, 12GB werkgeheugen en een 4500mAh accu met ondersteuning voor 125W bekabeld laden en 50W draadloos laden. Een introductiedatum en informatie over het updatebeleid hebben we nog niet.

via [AW]