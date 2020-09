Moto G9 Plus En E7 Plus Nu In Nederland Verkrijgbaar

Eerder deze maand introduceerde Motorola de Moto G9 Plus en de Moto E7 Plus. Beide smartphones zijn nu in Nederland verkrijgbaar. De Moto G9 Plus kost 269 euro en de Moto E7 Plus kost 149 euro.

De Motorola Moto G9 Plus beschikt over een 6,81-inch scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een ronde uitsparing voor de 16MP selfie-camera, een Snapdragon 730G-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30 watt snelladen, een vingerafdrukscanner aan de zijkant en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De Moto G9 Plus is bij Coolblue verkrijgbaar voor 269 euro in de kleuren blauw en brons.

De Moto E7 Plus beschikt over een 6,5-inch LCD-scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels en een kleine druppelnotch voor de 8MP selfie-camera, een Snapdragon 460-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een vingerafdrukscanner aan de achterkant en een dubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens en een dieptelens. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en maakt nog gebruik van een ouderwetse micro-usb-poort. Hierdoor kan de smartphone slechts met 10 watt opladen.

De Moto E7 Plus krijgt een adviesprijs mee van 149 euro.

