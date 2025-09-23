Vivo X300 Met Dimensity 9500-processor Verschijnt Op 13 Oktober

De Chinese fabrikant Vivo zal op 13 oktober zijn eerste smartphone met een Dimensity 9500-processor introduceren. Op die datum maken we kennis met de Vivo X300-serie. De smartphones verschijnen eerst in China op de markt en we hebben nog geen informatie over een internationale release.

Vivo heeft alvast bekendgemaakt dat de kleinste versie van de Vivo X300 beschikt over een 6,31-inch OLED-scherm, een 7,95mm dunne behuizing en een Dimensity 9500-processor. Achterop vinden we net als bij de X200 een grote ronde camera-module. De nieuwe processor van MediaTek beschikt over een 4,21GHz Arm C1 Ultra prestatiecore, wat aanzienlijk sneller is dan de 3,62GHz van de voorgaande top-chipset van MediaTek. MediaTek claimt ook dat de prestatiecore 55 procent energiezuiniger is. De Dimensity 9500 zou verder dertig procent energiezuiniger zijn tijdens het multitasken tussen games en bel-apps.

Vivo zal de Vivo X300 en X300 Pro, die overigens beide over een Dimensity 9500-processor beschikken, op 13 oktober officieel introduceren. Na de introductie zetten wij alle specificaties en andere details voor jullie op een rijtje.

via [tweakers]