Teaser: Introductie Nothing CMF Headphone Pro Op 29 September

CMF, een submerk van Nothing, heeft een teaser gedeeld voor de eerste koptelefoon van het bedrijf. De CMF Headphone Pro zal op 29 september worden aangekondigd.

Specificaties over de Headphone Pro heeft CMF nog niet gegeven, maar het bedrijf laat wel weten dat de oorkussen van de oorschelpen eenvoudig te verwijderen zijn en dat de koptelefoon in ieder geval op de markt verschijnt in de kleuren cyaan en oranje. Beelden doen vermoeden dat de oorkussens los verkrijgbaar zijn, waardoor je kleuren kunt combineren.

De Headphone Pro krijgt verschillende fysieke knoppen, waaronder een schuifknop en een draaiwiel. Verder krijgt de Headphone Pro van CMF een minder opvallend design dan de Nothing Headphone 1, die eerder dit jaar op de markt verscheen. Na de officiële introductie op 29 september zullen wij alle details met jullie delen.

