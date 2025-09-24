Foto Motorola Edge 70 Toont Dunne Smartphone Met Plat Scherm

Motorola is de introductie van de Motorola Edge 70-serie aan het voorbereiden en de bekende tech-lekker Evan Blass heeft nu een foto gedeeld waarop de smartphone te zien is. Op de onderstaande foto zien we de groene variant van de Motorola Edge 70, die een vrij compacte uitstraling heeft.

Uit de foto van Evan Blass kunnen we opmaken dat de Motorola Edge 70 een scherm krijgt zonder gebogen schermranden. Het gaat in dit geval om de reguliere Edge 70, dus het is mogelijk dat de Edge 70 Pro of Ultra wel gebogen schermranden krijgt. Op de foto staat ook de tekst “Impossibly Thin and Incredibly Tough“. Met andere woorden, de behuizing is erg dun en robuust.

Hoe dun de Motorola Edge 70 precies is weten we niet. Wel is duidelijk dat de smartphone beschikt over een driedubbele rear-camera. Dit kan betekenen dat de Edge 70, in tegenstelling tot zijn voorgangers, beschikt over een telelens. Het is echter ook mogelijk dat Motorola de smartphone uitrust met een macrolens in plaats van een telelens. Een telelens zou de Edge 70 een stuk aantrekkelijk maken dan een macrolens.

Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie van de Motorola Edge 70 zal plaatsvinden. De Edge 60-serie verscheen in april van dit jaar op de markt.

via [droidapp]