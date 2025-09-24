Introductie Oppo Find X9 (Pro) Op 16 Oktober

Oppo heeft bekendgemaakt dat het bedrijf op 16 oktober de Oppo Find X9 en Find S9 Pro zal introduceren. De smartphones krijgen een zeer grote accu en komen ook naar Nederland.

De Oppo Find X9 en Find X9 Pro zijn twee nieuwe vlaggenschip-smartphones die op 16 oktober worden aangekondigd in China. Niet veel later verschijnen de smartphones ook wereldwijd op de markt. Enkele specificaties van de Oppo Find X9 (Pro) zijn al naar buiten gebracht.

De reguliere Oppo Find X9 beschikt over een 6,59-inch scherm, terwijl de X9 Pro beschikt over een 6,78-inch scherm. Beide smartphones maken gebruik van een krachtige MediaTek Dimensity 9500-processor. Opvallender is echter de accu in de smartphones. De accu van de Oppo Find X9 heeft namelijk een capaciteit van 7025 mAh, terwijl de X9 Pro een accu heeft van maar liefst 7500 mAh. Dat is aanzienlijk meer dan de gebruikelijke 5000 mAh. De smartphones kunnen met 80W bekabeld laden en met 50W draadloos laden

De Oppo Find X9 Pro krijgt verder een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 200MP telelens met 3x optische zoom. De reguliere Find X9 krijgt ook een driedubbele rear-camera, maar met iets minder hoge specs.

Later zal Oppo vermoedelijk ook nog de Find X9 Ultra introduceren, maar deze nog krachtigere versie verschijnt waarschijnlijk alleen in China op de markt.

