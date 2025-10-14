Samsung Galaxy W26: Samsung Introduceert Extra Luxe Versie Van Galaxy Z Fold 7

Samsung heeft een nieuwe vouwbare smartphone aangekondigd. De zogeheten Samsung Galaxy W26 is een luxere versie van de Galaxy Z Fold 7, die alleen in China op de markt verschijnt.

De nieuwe variant van de Samsung Galaxy Z Fold 7 heeft onder andere ondersteuning voor bellen via satelliet. Ook heeft Samsung de Galaxy W26 uitgerust met meer werkgeheugen en exclusieve Galaxy AI-mogelijkheden. De nieuwe AI-tool heet Smart Collection en lijkt veel op de Essential Space van Nothing en de Mind Space van OnePlus.

Daarnaast heeft de smartphone een andere uitstraling, met een rode of zwarte behuizing en gouden accenten. De overige specificaties zijn hetzelfde als die van de reguliere Galaxy Z Fold 7.

De Samsung Galaxy W26 is het resultaat van een samenwerking tussen China Telecom en Samsung. De smartphone heeft 16GB werkgeheugen en 512GB of 1TB opslagruimte en de fabrikant levert de smartphone in een Kevlar-case met laadkabel en laadblok.

Samsung brengt de Galaxy W26 alleen in China op de markt, waar de smartphone een adviesprijs meekrijgt van omgerekend ongeveer 2.200 euro (512GB) of 2.500 euro (1 TB).

