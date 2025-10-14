Nieuwste Google Pixel 10-update Zorgt Voor Problemen

Google heeft onlangs een nieuwe update uitgerold naar de Pixel 10, maar deze update veroorzaakt op sommige toestellen willekeurige app-crashes. Daarom is het verstandig om automatische updates tijdelijk even uit te schakelen, totdat Google met een verbeterde update komt.

Vrij veel Google Pixel 10-gebruikers melden problemen met hun toestel sinds de recente oktober-update. Vooral op de Pixel 10 Pro komt het vaak voor dat applicaties sinds de update willekeurig crashen. Het herstarten van de smartphone lost de problemen niet op en daarom is het wachten op een nieuwe update van Google die de benodigde bugfix bevat.

Een Reddit-gebruiker heeft mogelijk echter een tijdelijke oplossing gevonden. De oplossing blijkt bij een deel van de gebruikers te werken, maar niet bij iedereen.

“De oplossing die ik vond, was om te updaten naar de Android OS-update van oktober en vervolgens de updates voor Google Play Services en Google Play Store te verwijderen. Als je de Play Services-update verwijdert, word je afgemeld bij je Google-account(s) op je telefoon, dus zorg ervoor dat je secundaire toegangscodes hebt ingesteld voor je accounts voordat je dit doet. Sindsdien heb ik geen crashes meer gehad. Mijn theorie is dat de Play Services-update van oktober op de een of andere manier botst met de Android OS-update van september”

Het is onduidelijk hoeveel mensen last hebben van de nieuwe bug, maar het probleem lijkt vooral op de Pixel 10 Pro redelijk vaak voor te komen.

via [AW]