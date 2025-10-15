Motorola Moto X70 Air Met 5,3mm Dunne Behuizing Officieel Aangekondigd

Motorola heeft zojuist de Moto X70 Air geïntroduceerd. De Moto X70 Air is slechts 5,3mm dik en weegt 159 gram. Ondanks de dunne behuizing beschikt de smartphone over een 4800 mAh accu met ondersteuning voor 68W snelladen.

De Moto X70 Air is vanaf 31 oktober verkrijgbaar in China, voor een nog onbekende adviesprijs. De smartphone komt waarschijnlijk ook naar Europa, maar dan onder de naam Motorola Edge 70. De Moto X70 Air / Edge 70 is een directe concurrent van de iPhone Air en de Samsung Galaxy S25 Edge.

De Moto X70 Air beschikt over een 6,7-inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz, een resolutie van 2712×1220 pixels en een piekhelderheid van 4500cd/m². Intern vinden we een Snapdragon 7 Gen 4-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB of 512Gab werkgeheugen, een 4800 mAh accu met ondersteuning voor 68W snelladen en 15W draadloos laden, een 50MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens. De behuizing heeft een IP68- en IP69-certificering gekregen, waardoor de smartphone volledig bestand is tegen water, inclusief hete waterstralen onder hoge druk.

via [tweakers]