Samsung Galaxy Tab S9-serie en Galaxy Flip/Fold 4 Ontvangen Android 16-update

Samsung is begonnen met de uitrol van Android 16 met de One UI 8-schil voor de tablets in de Galaxy Tab S9-serie en voor de vouwbare Galaxy Z Flip 4 en Z Fold 4. De update brengt een hoop verbeteringen met zich mee.

Opnieuw rolt Samsung de One UI 8-update uit naar een aantal nieuwe apparaten. Dit keer staat de update klaar voor de Galaxy Tab S9, Tab S9+ en Tab S9 Ultra. De update met firmwareversie XXU5DYJ1 installeert de beveiligingspatch van september en bevat onder andere een vernieuwde Weer-app, een nieuwe wallpaper en klok, een uitgebreidere Now Bar en nieuwe templates in Routines en Reminder.

Dezelfde update staat ook klaar voor de Galaxy Z Flip 4 (firmwareversie F721BXXUAIYIF) en

Galaxy Z Fold 4 (firmwareversie F936BXXUAIYIF). De update voor deze vouwbare smartphones installeert echter direct de beveiligingspatch van oktober. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [galaxyclub]