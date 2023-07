High-end Samsung Galaxy Tab S9-serie Aangekondigd

Samsung heeft deze week tijdens een Galaxy Unpacked-evenement zijn nieuwste producten aangekondigd. Naast twee nieuwe opvouwbare smartphones en een nieuwe smartwatch, heeft de fabrikant ook de Galaxy Tab S9-serie gepresenteerd. Deze serie bestaat uit drie high-end tablets die vanaf 11 augustus verkrijgbaar zijn.

De Galaxy Tab S9-serie bestaat net als de Galaxy Tab S8-serie uit drie tablets. De reguliere Galaxy Tab S9 heeft een 11-inch AMOLED-scherm, de Tab S9 Plus heeft een 12,4-inch AMOLED-scherm en de Tab S9 Ultra heeft een 14,6-inch AMOLED-scherm. Alle drie de schermen hebben een 120Hz verversingssnelheid en zeer dunne schermranden. Het scherm van de Tab S9 Ultra heeft een kleine notch voor de dubbele selfie-camera. Samsung brengt van de tablets zowel een WiFi-only model als een 5G-model op de markt. De 5G-versies hebben nu ondersteuning voor dualSIM.

Samsung Galaxy Tab S9

De reguliere Samsung Galaxy Tab S9 meet 165,8 bij 254,3 bij 5,9mm en weegt 498 gram (of 500 gram voor de 5G-versie). Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 8400mAh accu, een 12MP selfie-camera en een 13MP rear-camera. De tablets hebben voor het eerst een IP68-certificering gekregen. Dat wil zeggen dat de tablets stof- en waterdicht zijn.

Samsung Galaxy Tab S9 Plus

De iets grotere Galaxy Tab S9 Plus meet 185,4 bij 285,4 bij 5,7mm en weegt 581 gram (WiFi-model) of 586 gram (5G-model). Net als de reguliere Tab S9 beschikt de Tab S9 Plus over een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor, maar de Tab S9 Plus is alleen met 12GB werkgeheugen verkrijgbaar. Ook heeft de tablet meer opslagruimte, namelijk 256GB of 512GB.

De accu van de Galaxy Tab S9 Plus heeft een capaciteit van 10.090mAh en de selfie-camera heeft opnieuw een 12MP resolutie. Achterop vinden we nu echter een dubbele camera, die bestaat uit een 13MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

De Galaxy Tab S9 Ultra is de grootste en krachtigste van de drie modellen. De tablet meet 208,6 x 326,4 x 5,5mm en weegt 732 gram (wifi) of 737 gram (5G). Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte en een 11.200mAh accu.

Voorop in de kleine notch vinden we niet één maar twee camera’s. Het gaat om een reguliere 12MP lens en een 12MP groothoeklens. De dubbele camera aan de achterkant bestaat uit een 13MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens.

Alle drie de tablets komen opnieuw met de DeX-mode. Wanneer je de DeX-mode activeert past de Android interface zich aan, waardoor de interface meer wegheeft van een desktop computer. Dit is ideaal voor mensen die de tablet ook als laptop willen gebruiken of willen multitasken.

Samsung belooft de tablets vier grote Android-updates te geven en vijf jaar lang te voorzien van beveiligingsupdates. Uit de doos draaien de tablets op Android 13.

Prijzen

De tablets in de Galaxy Tab S9-serie zijn vanaf 11 augustus verkrijgbaar in de kleuren Beige en Graphite, maar je kunt per direct een pre-order plaatsen. De Galaxy Tab S9 is verkrijgbaar vanaf 899 euro, de Galaxy S9 Plus vanaf 1.119 euro en de Galaxy Tab S9 Ultra vanaf 1.339 euro. Plaats je een pre-order dan krijg je gratis een Book Cover Keyboard Slim t.w.v. 159 tot 229 euro cadeau.