“Release Samsung Galaxy S26-serie Pas In Maart?”

Samsung introduceert zijn nieuwe Galaxy S-smartphones doorgaans in januari, maar volgens de laatste geruchten is de release van de Galaxy S26-serie met twee maanden uitgesteld. Dit zou betekenen dat de nieuwe vlaggenschip-smartphones pas in maart 2026 op de markt verschijnen.

Volgens het Griekse TechManiacs wil Samsung de release van de Galaxy S26-serie met twee maanden uitstellen. Dat is opmerkelijk, want het is gebruikelijk dat Samsung zijn vlaggenschip-smartphones elk jaar in januari introduceert. Volgens de bron is de Galaxy S26 Ultra wel klaar voor de massaproductie, maar de reguliere Galaxy S26 nog niet. Samsung zou tijdens de ontwikkelingsfase tegen problemen zijn aangelopen.

Aangezien Samsung de hele Galaxy S26-serie tegelijkertijd wil introduceren, moeten we dus nog tot maart 2026 wachten, aldus de bron. We raden echter aan om dit gerucht wel met een flinke korrel zout te nemen, aangezien het voor het eerst is dat we over een mogelijke vertraging horen en Samsung zich doorgaans goed aan zijn strakke schema vasthoudt.

via [androidplanet]