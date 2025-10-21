Samsung Galaxy A56 Ontvangt Oktober-update

Het duurde wat langer dan gebruikelijk, maar Samsung is eindelijk begonnen met de uitrol van de oktober-update. De nieuwste beveiligingsupdate rolt als eerste uit naar de Samsung Galaxy A56.

Vorige week rolde Samsung een Android 16-update uit naar de Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4. Deze update bevatte ook de beveiligingspatch van oktober. De Samsung Galaxy A56 is echter de eerste smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant die de losse beveiligingsupdate van oktober ontvangt.

De update met firmwareversie A566BXXU6BYIF is ongeveer 400MB groot en bevat veertien fixes voor het Android-systeem zelf en twintig voor Samsung’s eigen applicaties. Na de update is de beveiliging van de Galaxy A56 weer helemaal up-to-date en ben jij beter beschermd tegen malafide activiteiten. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [galaxyclub]