Samsung Galaxy XR Officieel Aangekondigd

Samsung heeft zijn eerste mixed reality-headset met Android XR aangekondigd. De Samsung Galaxy XR beschikt over 27MP schermen en heeft ondersteuning voor alle Android-apps.

De Samsung Galaxy XR is een slimme bril die realiteit met de virtuele wereld combineert. De bril verschijnt eerst alleen in de VS en Zuid-Korea op de markt, voor een adviesprijs van 1800 dollar. Op dit moment zijn er geen plannen om de Galaxy XR in de Benelux uit te brengen, maar er is altijd een kans dat het apparaat in de toekomst via de grijze import alsnog bij ons verkrijgbaar is.

De Samsung Galaxy XR beschikt over een Snapdragon XR2+ Gen 2-processor met 16GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en twee micro-oledschermen met een 90Hz verversingssnelheid en een resolutie van 3552×3840 pixels, dat 95 procent van de DCI-P3-kleurruimte kan weergeven. De schermen zijn wat scherper dan die van de Apple Vision Pro, maar de Vision Pro heeft een wat hogere verversingssnelheid van 120Hz.

Rondom de Samsung Galaxy XR vinden we meerdere sensoren. Het gaat om twee passthroughcamera’s, zes trackingcamera’s, vier oogtrackinglenzen, vijf bewegingssensoren, een dieptesensor en een 6,5MP camera voor het maken van foto’s. Er is ondersteuning voor alle standaard Google-apps zoals Google Maps, YouTube, Search en Photos. Verder is er ondersteuning voor apps als Project Pulsar, HBO Max, Peacock, Fox Sports en games van Mirrorscape, Owlchemy Labs en Resolution Games.

Je kunt de bril bedienen middels spraakcommando’s, handgebaren en het bewegen van de ogen. Zo kun je bijvoorbeeld met je vingers iets in de echte wereld omcirkelen, waarna je met ‘Google Circle to Search‘ meer informatie over het object kunt vinden. De accu gaat op één lading ongeveer twee tot twee en halve uur mee.

