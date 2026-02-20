Samsung Deelt Nieuwe Teasers Voor Galaxy S26-serie

De introductie van de Samsung Galaxy S26-serie komt nu wel erg dichtbij en de Zuid-Koreaanse fabrikant heeft de afgelopen weken veel teasers gedeeld. Deze teasers richten zich voornamelijk op Galaxy AI.

Volgens Samsung krijgt de Samsung Galaxy S26 het “helderste Galaxy-camerasysteem ooit”. In een bericht deelt Samsung verschillende korte video’s die laten zien wat allemaal met Galaxy AI mogelijk is. Zo kun je eenvoudig afbeeldingen aanvullen, stickers maken en tekeningen tot leven brengen. Samsung schrijft het volgende over Galaxy AI:

“Mobiele camera’s doen meer dan alleen vastleggen. De nieuwste Galaxy AI bundelt geavanceerde functies voor opname, bewerking en delen in een intuïtief platform. Dit zorgt voor een naadloze ervaring en een soepele workflow. Wisselen tussen apps of zoeken naar complexe tools is verleden tijd: creativiteit voelt hierdoor sneller, eenvoudiger en natuurlijker.”

Uit de hints die Samsung tot nu toe heeft gegeven kunnen we opmaken dat de Galaxy S26 betere foto’s kan maken dan zijn voorganger. Voornamelijk bij weinig licht moet de camera beter presteren. Of dit komt door betere hardware of door softwareverbeteringen is nog onduidelijk. Aangezien Samsung veel aandacht besteed aan Galaxy AI, en de teasers zelf ook gedeeltelijk zijn gemaakt met AI, vermoeden wij dat de Galaxy S26 meer softwareverbeteringen dan hardwareverbeteringen met zich meebrengt.

Op 25 februari zal de officiële introductie van de Samsung Galaxy S26-serie plaatsvinden. Na de introductie zullen wij alle details met jullie delen.

via [AW]