Gerucht: “Introductie Samsung Galaxy S26 Pas Eind Februari”

Volgens een Zuid-Koreaanse bron is Samsung van plan om de Galaxy S26-serie op 25 februari te introduceren, tijdens een presentatie in de Amerikaanse stad San Francisco. Dat is een maand later dan gebruikelijk.

Volgens de Zuid-Koreaanse bron Money Today zal de presentatie van de Samsung Galaxy S26-serie plaatsvinden in San Francisco, omdat daar veel AI in ontwikkeling is en dit een belangrijk onderdeel is van de Galaxy S26. De afgelopen jaren introduceerde Samsung zijn nieuwe S-smartphones echter in januari, dus een introductie op 25 februari is best opmerkelijk.

Samsung heeft zelf al laten weten dat de Galaxy S26 de nadruk zal leggen op AI en dat Samsung de smartphone zal uitrusten met nieuwe camera-sensoren. Het is echter nog onduidelijk of de fabrikant kiest voor een Snapdragon-soc van Qualcomm of voor een Exynos-soc van Samsung zelf. Tijdens een bespreking van de kwartaalcijfers zei Samsung namelijk het volgende:

“Voor de S26 van volgend jaar is de evaluatie voor de processor nog gaande. We kunnen dus nog niets zeggen over het vlaggenschipplan voor volgend jaar.”

