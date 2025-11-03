“Oppo Find N6 Krijgt Nog Dunnere Behuizing én Grotere Accu”

De eerste specificaties van de nog onaangekondigde Oppo Find N6 zijn online opgedoken. Volgens de geruchten krijgt de vouwbare smartphone een nog dunnere behuizing dan zijn voorganger. Daarnaast krijgt de batterij van de Find N6 een hogere accucapaciteit.

Vouwbare smartphones worden steeds dunner. Zo is de Oppo Find N5 dichtgeklapt 8,9mm dik. Dit is slechts iets dikker dan een reguliere smartphone. Volgens de bron Digital Chat Station krijgt de opvolger echter een nog dunnere behuizing. De Oppo Find N6 zou zowel lichter als dunner zijn dan “een bepaald Ultra-toestel“. Vermoedelijk spreekt de bron over de Oppo Find X8 Ultra. Als dit inderdaad het geval is wordt de Find N6 dunner dan 8,8 millimeter en lichter dan 226 gram.

De bron heeft ook een hoop details gedeeld over de interne hardware. Zo zou de Oppo Find N6 beschikken over een krachtige Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor en een accu met een capaciteit van minimaal 6000 mAh. Deze accu heeft ondersteuning voor 80W snelladen en 50W draadloos laden. De huidige Oppo Find N5 heeft een 5600 mAh accu.

De rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een groothoeklens en een telelens. Oppo kiest voor grotere sensoren, waardoor de Oppo Find N6 betere foto’s kan maken in donkere omgevingen. Het hoofdscherm is 8,1-inch groot en het cover-scherm is 6,6-inch groot.

De Oppo Find N6 verschijnt pas in de lente van 2026 op de markt en de smartphone krijgt een flinke adviesprijs mee. De Find N5 kreeg namelijk een adviesprijs mee van 1749 euro. Inmiddels haal je de Oppo Find N5 in huis voor ruim 1400 euro.

