Fairphone 4 Ontvangt Android 15-update

Gebruikers hebben er lang op moeten wachten, maar Fairphone heeft eindelijk de Android 15-update uitgerold naar de Fairphone 4. De smartphone slaat Android 14 over.

Fairphone is een Nederlandse fabrikant die zich richt op het maken van duurzame smartphones en accessoires. In 2021 bracht Fairphone de Fairphone 4 op de markt, die tot voor kort nog draaide op Android 13. Er staat nu echter een grote update klaar voor de smartphone. Met deze update slaat de Fairphone 4 de Android 14-update over er wordt de software direct bijgewerkt naar Android 15.

De Android 15-update is 1,6GB groot en brengt direct de beveiligingspatch van oktober met zich mee. Hierdoor is de beveiliging van de Fairphone 4 weer helemaal up-to-date. Na de update krijg je toegang tot nieuwe functies zoals een Privéruimte, waarin je gevoelige apps kunt beveiligen met een extra authenticatielaag. Ook is er ondersteuning voor Passkeys, diefstaldetectie en gedeeltelijke schermopname. Daarnaast kun je de zoekbalk van het startscherm verwijderen.

Je ontvangt een notificatie zodra de Android 15-update klaarstaat voor jouw Fairphone 4.

via [droidapp]