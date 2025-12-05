“Samsung Galaxy S26 Krijgt 2nm-soc”

Samsung heeft een teaser gedeeld voor zijn nieuwste mobiele processor, de Exynos 2600. De Exynos 2600 is waarschijnlijk de eerste soc op een 2nm-procedé en zal worden gebruikt in de Galaxy S26.

De onderstaande teaser-video geeft niet veel weg over de Exynos 2600-chip, maar de video begint met de tekst “wij luisterden in stilte“. Waarschijnlijk heeft Samsung geluisterd naar de kritieken over voorgaande chips, die doorgaans iets achterlopen op de chips van Qualcomm. Hopelijk betekent dit dat de Exynos 2600-chip eindelijk echt kan concurreren met de vlaggenschip-chipsets van Qualcomm.

Meer details ontbreken nog, maar Samsung heeft eerder aangegeven dat het bedrijf in de tweede helft van dit jaar de eerste soc op 2nm zou gaan produceren. Geruchten spreken verder over een nieuw soort koeling met een kleine koperen heatsink die de fabrikant rechtstreeks op de soc plaatst tijdens de productie.

Samsung introduceert zijn nieuwste Galaxy S-smartphones doorgaans in januari of februari, dus we hoeven niet heel lang meer te wachten voordat de Galaxy S26-serie op de markt verschijnt.

via [tweakers]