“Specificaties Oppo Find X9 Ultra Gelekt”

Er zijn vermoedelijke specificaties van de Oppo Find X9 Ultra uitgelekt. Volgens de geruchten is Oppo ook van plan om de high-end smartphone in Europa op de markt te brengen.

Oppo brengt zijn Ultra-telefoons tot nu toe exclusief in China op de markt, maar volgens de doorgaans goedgeïnformeerde bron Yogesh Brar wil de fabrikant de aankomende Oppo Find X9 Ultra ook internationaal op de markt brengen. De smartphone zal vermoedelijk vanaf eind maart in de winkels liggen.

Volgens de geruchten krijgt de Oppo Find X9 Ultra een 6,8-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, een 200MP hoofdlens, twee zoomlenzen, een 50MP groothoeklens en een 50MP selfie-camera. De accu heeft een capaciteit van maar liefst 7000 mAh en heeft ondersteuning voor 80W snelladen en 50W draadloos laden. Kortom, indrukwekkende specificaties.

via [androidplanet]