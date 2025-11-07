Video Toont Samsung’s Tri-fold Smartphone

Er is een video opgedoken die het design van Samsung’s aankomende tri-fold smartphone laat zien. Een tri-fold is een smartphone die je niet een keer, maar twee keer kunt vouwen. Dit maakt het mogelijk om het apparaat uit te klappen tot een volwaardige tablet.

Dat Samsung werkt aan een smartphone met twee vouwen is al langer duidelijk. Langzaam duiken steeds meer details op over deze tri-fold smartphone, die mogelijk onder de naam Galaxy Z TriFold of Galaxy G Fold op de markt verschijnt. Zo krijgen we de smartphone nu te zien in de onderstaande video. Volledig opengevouwen heeft de Samsung Galaxy Z TriFold een 10-inch scherm. Volledig opgevouwen zou de smartphone tussen de 12-15 millimeter dik zijn.

De tri-fold in de video heeft duidelijk dikkere schermranden dan de Galaxy Z Fold 7. Vermoedelijk gaat het om een vroegtijdige generatie, die er anders uit ziet dan het definitieve model. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en achterop vinden we een driedubbele rear-camera. Het is nog onduidelijk wanneer de Samsung Galaxy Z TriFold op de markt verschijnt.

via [droidapp]