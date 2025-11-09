Ook Samsung Galaxy Tab S9 FE(+) Ontvangt Nu Android 16-update

Nadat de Android 16-update eerder al uitrolde naar de Galaxy Tab S9, staat de update nu ook klaar voor de voordeligere Galaxy Tab S9 FE(+). De update komt samen met de One UI 8-schil en een nieuwe beveiligingspatch.

Bijna alle Samsung-smartphones en tablets hebben de Android 16-update inmiddels ontvangen. De Galaxy Tab S9 FE en Tab S9 FE+ zijn één van de laatste apparaten die nu worden bijgewerkt naar Android 16 met de One UI 8-schil. Ook installeert de update met firmwareversie XXU8DYJ4 de beveiligingspatch van september 2025.

De update bevat onder andere een nieuwe klok en achtergrond, een uitgebreidere Quick Share-functie, nieuwe mogelijkheden voor de Now Bar, nieuwe templates voor Reminder en Routines, een vernieuwde Weer-app en een vernieuwde DeX-stand.

De Android 16-update staat nu klaar voor zowel de Wi-Fi-versie als de 5G-versie van de Galaxy Tab S9 FE en Tab S9 FE+. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

De enige Samsung-tablets die nog wachten op een Android 16-update zijn de Galaxy Tab A9 en de Tab A9+.

via [galaxyclub]