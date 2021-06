Niet Uitgebrachte LG Velvet 2 Pro Te Zien In Video

LG is gestopt met de productie en verkoop van smartphones, maar voordat LG zich terugtrok van de smartphonemarkt werkte de fabrikant onder andere aan de opvolger van de LG Velvet. De niet uitgebrachte LG Velvet 2 Pro is te zien in de onderstaande video.

De LG Velvet 2 Pro zou dit jaar op de markt verschijnen, maar LG besloot onlangs vanwege de slechte verkoop helemaal te stoppen met smartphones. Voordat LG besloot om te stoppen had de fabrikant al een beperkt aantal exemplaren van de LG Velvet 2 Pro geprocedeerd. Om toch van deze toestellen af te komen mochten medewerkers een LG Velvet 2 Pro tegen een aantrekkelijk prijsje overnemen.

In de video zien we dat de LG Velvet 2 Pro een zwarte behuizing met gouden kleuraccenten heeft. De smartphone beschikt over een 6,8-inch OLED-scherm met een 1080p-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Snapdragon 888-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 4500mAh accu. De driedubbele rear-camera bestaat uit een 64MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 8MP telelens met 3x optische zoom.

via [tweakers]