Camera-specificaties Van Samsung Galaxy Z Fold 8 Gelekt

In de zomer van 2026 zal Samsung alweer de achtste versie van de Galaxy Z Fold introduceren. In het geruchtencircuit zijn nu de eerste cameraspecificaties van de Samsung Galaxy Z Fold 8 opgedoken.

De Samsung Galaxy Z Fold 7 kreeg een flinke camera upgrade ten opzichte van zijn voorganger, in de vorm van een 200MP hoofdlens. Nu zijn we natuurlijk benieuwd of de Galaxy Z Fold 8 ook weer een interessante camera upgrade krijgt.

Volgens de geruchten krijgt de Samsung Galaxy Z Fold 8, met de codenaam Q8, opnieuw een 200-megapixelsensor. Dat is niet heel verrassend nieuws, want dit is een uitstekende camera die ook te vinden is in de Galaxy S25 Ultra. Minder goed nieuws is dat zowel het cover-scherm als het hoofdscherm weer voorzien is van een 10MP selfie-camera. Samsung gebruikt in de Galaxy S-lijn al sinds de Galaxy S23-serie geen 10MP selfie-camera’s meer, dus we hoopten stiekem ook op een upgrade in de Galaxy Z Fold-lijn.

Waar we wel een upgrade gaan zien is de telelens van de Galaxy Z Fold 8. De telelens kan opnieuw 3x optisch inzoomen, maar de sensor krijgt een 12MP resolutie. Ook krijgt de smartphone dezelfde 50MP ultragroothoeklens als de Galaxy S25 Ultra.

De officiële introductie van de Samsung Galaxy Z Fold 8 zal waarschijnlijk pas in juli 2026 plaatsvinden. Neem de geruchten over de nieuwe smartphone daarom nog even met een flinke korrel zout.

via [galaxyclub]