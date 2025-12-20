Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) Ontvangt One UI 8-update

Samsung rolt de One UI 8-update verder uit naar de smartwatches van de fabrikant. Nadat de update eerder al uitrolde naar de Watch Ultra, Watch 7 en Watch 6, staat de update nu ook klaar voor de Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro.

De One UI 8-update staat nu klaar voor de Bluetooth- en 4G-versie van de Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro. De update met firmwareversie XXU1DYK4 is ongeveer 1,8GB groot en installeert One UI Watch versie 8.0 én Wear OS 6.0.

De update brengt grote en kleine veranderingen met zich mee, waaronder de Now Bar, uitgebreidere herinneringen en de Mindfulness-functie. Verder kun je de app-interface personaliseren, nieuwe wijzerplaten gebruiken en je eigen tegels maken. Daarnaast installeert de update de beveiligingspatch van oktober, zodat jouw smartwatch weer wat beter beschermd is tegen malafide activiteiten.

Je ontvangt een notificatie zodra de One UI 8 Watch-update voor jouw smartwatch beschikbaar is, maar je kunt ook handmatig op updates controleren via de Wearable-app op je telefoon. Selecteer in de app jouw smartwatch en ga naar “Instellingen horloge” -> “Update horlogesoftware” -> “Downloaden en installeren“.

via [galaxyclub]