OnePlus Nord 4 Ontvangt Android 16-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de OnePlus Nord 4. Het gaat om de OxygenOS 16-update, dat is gebaseerd op Android 16. De update, die verschillende nieuwe functies met zich meebrengt, is nu te downloaden in Europa.

Verschillende OnePlus-smartphones hebben de OxygenOS 16-update eerder al ontvangen en nu staat de update ook klaar voor de OnePlus Nord 4. De update is 3,43GB groot en brengt verschillende AI-functies met zich mee, waaronder ook Mind Space. Daarnaast ontvangt de interface een makeover, waardoor bijvoorbeeld de icoontjes in de statusbalk de kleur van de app laten zien. Ook kun je het vergrendelscherm personaliseren met behulp van een Flux-thema.

Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de OnePlus Nord 4.

via [droidapp]