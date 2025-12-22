Gerucht: “Xiaomi 17 Ultra Krijgt Echte Optische Zoom”

De Xiaomi 17 Ultra krijgt volgens het laatste nieuws een telelens met echte optische zoom, waarmee je kunt inzoomen van 3x tot 4,3x. Een vergelijkbare telelens kennen we van Sony’s vlaggenschip-smartphones.

De meeste smartphones in het hogere segment beschikken over een telelens, maar deze lenzen hebben een vaste vergroting van bijvoorbeeld 3x of 5x. Voor alles daartussenin combineert de smartphone optische zoom met digitale zoom. Één van de weinige smartphones met echte optische zoom is de Sony Xperia 1VII, die net als een echte camera kan inzoomen tussen 3,5x en 7,1x.

Volgens de laatste geruchten is Xiaomi echter van plan om een vergelijkbare lens te verwerken in de aankomende Xiaomi 17 Ultra. GizmoChina schrijft dat de smartphone in plaats van twee telelenzen slechts één telelens krijgt. Deze lens kan echter optisch inzoomen tussen 3x en 4,3x. Dit is minder ver dan de smartphone van Sony, maar Xiaomi gebruikt een veel grotere 200MP sensor, ten opzichte van Sony’s 12MP sensor.

De hoofdcamera krijgt volgens de bron een 1-inch sensor en uiteraard is ook een groothoeklens aanwezig. De Xiaomi 17 Ultra zou verder beschikken over een 6,8-inch hoofdscherm, een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor en een 7000Ah accu. De Chinese introductie zal mogelijk nog deze maand plaatsvinden, waarna de smartphone in het eerste kwartaal van 2026 naar Europa komt. In Europa verwachten we een adviesprijs van boven de 1500 euro.

via [androidplanet]