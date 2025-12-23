Vodafone Schrapt Extra Roamingkosten Voor Oekraïne en Moldavië

· 23 december 2025

Vodafone

Vodafone heeft zijn roamingregels aangepast. Vanaf nu rekent de telecomprovider niet langer extra roamingkosten voor het gebruik van data in Oekraïne en Moldavië.

Oekraïne en Moldavië vallen bij Vodafone voortaan onder het EU-tarief. Voorheen betaalden klanten extra voor roaming in deze twee landen. Bellen, internetten en SMS’en in Oekraïne en Moldavië kost nu net zo veel als bijvoorbeeld in Duitsland en België.

De prijswijziging is het gevolg van een besluit van de Europese Unie, die providers verplicht om de twee landen vanaf 1 januari 2026 te laten vallen onder de ‘Roam Like at Home-wetgeving’.

Vodafone heeft ook een kleine wijziging aangebracht voor zakelijke klanten. Deze klanten kunnen vanaf nu de ‘World Roaming Monthly Upgrade’ en ‘Uitbreiding USA & Canada’ bundels voor roamen buiten Europa nu ook per maand opzeggen.

via [droidapp]

Tags:

Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

Lees ook...

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg Ons:

Androidics op Facebook

Speel in 1 euro deposit casino bij iDealeCasinos met minimaale stortingen en win echt geld!

Ontdek de nieuwste online casino's op echtgeldspeler om online bingo spelen voor geld.