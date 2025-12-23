Vodafone Schrapt Extra Roamingkosten Voor Oekraïne en Moldavië

Vodafone heeft zijn roamingregels aangepast. Vanaf nu rekent de telecomprovider niet langer extra roamingkosten voor het gebruik van data in Oekraïne en Moldavië.

Oekraïne en Moldavië vallen bij Vodafone voortaan onder het EU-tarief. Voorheen betaalden klanten extra voor roaming in deze twee landen. Bellen, internetten en SMS’en in Oekraïne en Moldavië kost nu net zo veel als bijvoorbeeld in Duitsland en België.

De prijswijziging is het gevolg van een besluit van de Europese Unie, die providers verplicht om de twee landen vanaf 1 januari 2026 te laten vallen onder de ‘Roam Like at Home-wetgeving’.

Vodafone heeft ook een kleine wijziging aangebracht voor zakelijke klanten. Deze klanten kunnen vanaf nu de ‘World Roaming Monthly Upgrade’ en ‘Uitbreiding USA & Canada’ bundels voor roamen buiten Europa nu ook per maand opzeggen.

via [droidapp]