OnePlus 15 Ontvangt December-update

OnePlus rolt vlak voor het einde van het jaar een update uit naar de vlaggenschip-smartphone van de fabrikant. De december-update installeert een nieuwe beveiligingspatch, maar bevat ook andere verbeteringen en aanpassingen.

De december-update voor de OnePlus 15, met versienummer 16.0.2.401, is 1,5GB groot. De update installeert de nieuwste beveiligingspatch, zodat je weer wat beter beschermd bent tegen malafide activiteiten. De update brengt echter meer met zich mee dan alleen beveiligingsverbeteringen. Zo zijn er kleine aanpassingen gedaan aan de interface en verbeteringen doorgevoerd aan de AI-functies van de smartphone. De volledige changelog hebben we hieronder toegevoegd.

Het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de OnePlus 15.

Changelog

Moeiteloze AI op elk moment

Verbetert de logica voor het beëindigen van samenvattingen en ondertitels door deze automatisch te beëindigen wanneer er gedurende een bepaalde periode geen geluidsinvoer is geweest.

Geniet van de details

Nadat je het formaat van een app-pictogram hebt aangepast en veelgebruikte snelkoppelingen hebt toegevoegd, kun je deze snelkoppelingen nu verslepen om ze opnieuw te rangschikken.

Voegt een “Neon”-filter toe aan de Camera-app dat het CineStill 800T-filmeffect nabootst, waardoor sfeervolle nachtportretten worden verbeterd.

De filters in de Foto’s-app ondersteunen nu de opties ‘Bewegende foto’, ‘Schermopnamen en schermopnamen’ en ‘Bewerkt’, waardoor het gemakkelijker is om afbeeldingen en video’s te filteren.

Voegt een bypass-laadfunctie toe. Tijdens het gamen, livestreamen, video’s kijken, navigeren of in andere situaties met een hoge belasting, kunt u nu de oplader aansluiten voor bypass-laden. Met deze functie kunt u uw telefoon tegelijkertijd gebruiken en opladen zonder de batterij te beschadigen en oververhitting te voorkomen.

Je kunt nu app-kloonpictogrammen slepen om het formaat aan te passen en snelkoppelingen toevoegen.

Verbetert de methode voor het parseren van miniaturen in de Foto’s-app om de weergave van miniaturen in de app te versnellen.

Verhelpt een probleem waarbij het display in uw auto de verbinding met uw telefoon kan verliezen wanneer u van datanetwerk wisselt.

Systeem

Integreert de Android-beveiligingspatch van december 2025 om de systeembeveiliging te verbeteren.

via [droidapp]